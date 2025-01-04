Галинды – балты на Оке

Сферические балты в вакууме. Впрочем, галинды, судя по всему, как-то так и выглядели С момента появления украинского национализма в сторону русских регулярно звучит презрительное — «мокша», «финно-угры» и так далее.
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