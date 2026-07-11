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Кирилл Сафонов заговорил о возвращении: что на самом деле происходит в его семье

Кирилл Сафонов заговорил о возвращении: что на самом деле происходит в его семье

Бывший кумир российских телезрителей Кирилл Сафонов, чьи гонорары в период расцвета карьеры поражали даже коллег по цеху, столкнулся с серьезными переменами в жизни.

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