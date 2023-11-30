Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Почему иноагентов взашей выбрасывают из стран Запада

Почему иноагентов взашей выбрасывают из стран Запада

Читатель, который не жалуется на плохую память, наверняка припомнит как в каждом классе, в каждом пионерском отряде, в каждой студенческой группе был свой, прощу прощения за специфическую лексику, патологический дебил.

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