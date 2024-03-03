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Закон и Порядок

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Экономисты предрекают второй «китайский шок» с наплывом дешевых товаров

Экономисты предрекают второй «китайский шок» с наплывом дешевых товаров

WSJ: мир испытает второй «китайский шок» с наплывом дешевых товаров Китай для решения экономических проблем наращивает выпуск товаров, значительно превышая внутренний спрос, страны мира во второй раз переживут наплыв китайского импорта, пишет WSJ.

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