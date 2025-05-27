Татьяна Тарасова: «Хоккей на Олимпиаде без России – безумие. У них будет недотурнир»

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборная не будет допущена к участию на турнире. МОК отметил, что оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду: «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать».
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