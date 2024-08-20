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RFK Jr.’s Running Mate Admits They Can’t Win

“Nicole Shanahan, Robert F. Kennedy Jr.’s running mate who has invested millions of dollars of her fortune into the independent bid, said she recognized that their long-shot ticket was unlikely to win the White House this November,” Politico reports.

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