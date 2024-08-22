Евгений Ловчев – о трансферах «Зенита»: «Глушенков произвел фурор»

Эксперт и бывший футболист отметил, что клуб из Петербурга «работает правильно» Экс-игрок «Спартака», а теперь футбольный эксперт Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» оценил трансферную политику петербургского «Зенита».
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