В Иркутской области очевидцы, заметившие запуск вражеских дронов из фуры, не думая об опасности, мгновенно среагировали — они залезли на автомобиль и, рискуя жизнью, попытались помешать вылету дронов-камикадзе, направленных на атаку военного аэродрома.
В Иркутске водители камнями заблокировали люки вылетов атаковавших Сибирь БПЛА
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sorsw
Они пересекли красные линии...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤪🤪🤪😜🥵
Ответить
49 мин.
Игорь Кузнецов
А Вы не понимаете что это пишут в соцсетях для того, чтобы унизить наши органы, которые должны обеспечивать безопасность объектов базирования стратегическиз "Медведей" (Ту-9595МС/МСМ)? Операция “Паутина” - "акт дешёвого дрон-терроризма, направленный не на победу, а на заголовки в западных газетах". Возможно повредили 3-4 "Медведя", но их сняли с производства в середине 80-х. Потом модернизировали, но им уже около 50 лет ... Не выходя из договорённостей можно просто списать эти борты и заменить количество боеголовок (суммарное) на наши новые ракетные комплексы. Неужели непонятно?
Ответить
25 мин.
Евгений МакЛауд
главные пособники жидоанглосаксов, евронацистов, укронацистов, они в кремле сидят, в госдуме, совете федерастов, правительстве, минфине, я не говорю про СМИ и всякие телеканалы. Все эти матвиенки блеющие про интернационализм и лоббирующие завоз ВРАГА в Россию. Затулины с дочками работающие на англичан в открытую и депутатствующие от партии Едим Россию. Я про путина, и куда он смотрит, даже не говорю, он смотрит как бы продажный пидорас не обиделся. Слезинка по жирной щеке не скатилась.
Ответить
2 мин.
Свежие комментарии