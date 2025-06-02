В Иркутске водители камнями заблокировали люки вылетов атаковавших Сибирь БПЛА

Игорь Кузнецов

А Вы не понимаете что это пишут в соцсетях для того, чтобы унизить наши органы, которые должны обеспечивать безопасность объектов базирования стратегическиз "Медведей" (Ту-9595МС/МСМ)? Операция “Паутина” - "акт дешёвого дрон-терроризма, направленный не на победу, а на заголовки в западных газетах". Возможно повредили 3-4 "Медведя", но их сняли с производства в середине 80-х. Потом модернизировали, но им уже около 50 лет ... Не выходя из договорённостей можно просто списать эти борты и заменить количество боеголовок (суммарное) на наши новые ракетные комплексы. Неужели непонятно?