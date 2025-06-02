Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Иркутске водители камнями заблокировали люки вылетов атаковавших Сибирь БПЛА

В Иркутске водители камнями заблокировали люки вылетов атаковавших Сибирь БПЛА

В Иркутской области очевидцы, заметившие запуск вражеских дронов из фуры, не думая об опасности, мгновенно среагировали — они залезли на автомобиль и, рискуя жизнью, попытались помешать вылету дронов-камикадзе, направленных на атаку военного аэродрома.

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Комментарии
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sorsw
Они пересекли красные линии...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤪🤪🤪😜🥵
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49 мин.
Игорь Кузнецов
А Вы не понимаете что это пишут в соцсетях для того, чтобы унизить наши органы, которые должны обеспечивать безопасность объектов базирования стратегическиз &quot;Медведей&quot; (Ту-9595МС/МСМ)? Операция “Паутина” - &quot;акт дешёвого дрон-терроризма, направленный не на победу, а на заголовки в западных газетах&quot;. Возможно повредили 3-4 &quot;Медведя&quot;, но их сняли с производства в середине 80-х. Потом модернизировали, но им уже около 50 лет ... Не выходя из договорённостей можно просто списать эти борты и заменить количество боеголовок (суммарное) на наши новые ракетные комплексы. Неужели непонятно?
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25 мин.
Евгений МакЛауд
главные пособники жидоанглосаксов, евронацистов, укронацистов, они в кремле сидят, в госдуме, совете федерастов, правительстве, минфине, я не говорю про СМИ и всякие телеканалы. Все эти матвиенки блеющие про интернационализм и лоббирующие завоз ВРАГА в Россию. Затулины с дочками работающие на англичан в открытую и депутатствующие от партии Едим Россию. Я про путина, и куда он смотрит, даже не говорю, он смотрит как бы продажный пидорас не обиделся. Слезинка по жирной щеке не скатилась.
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2 мин.
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