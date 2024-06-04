Чёрно-белые пейзажи в стиле минимализм, или простота, доведённая до совершенства

С нами не соскучишься!

Частная собственность из серии «Снежные пейзажи». Автор: Josef Hoflehner. «Минимализм – простота, доведённая до совершенства…» - так можно сказать о творчестве Джозефа Хофленера (Josef Hoflehner) главной темой которого является спокойствие, умиротворение и абсолютная гармония.