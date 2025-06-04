Столичными оперативниками задержаны двое подозреваемых в совершении грабежа и соучастник телефонных мошенников

Предварительно установлено, что на Вешняковской улице к 26-летнему мужчине подошли двое неизвестных и, применив физическую силу, отобрали у него сумку, в которой находилось более 1 миллиона 300 тысяч рублей.
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