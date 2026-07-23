Профессор Дизен объяснил, почему Рубио защищал переговоры с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио, говоря о необходимости продолжать контакты с Россией, пытался объяснить свою позицию противникам дипломатии на Западе, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен.
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