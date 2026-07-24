Песков: Москва ждёт новые предложения Вашингтона по Украине Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к новым предложениям Вашингтона, но .
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Песков: Москва ждёт новые предложения Вашингтона по Украине Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к новым предложениям Вашингтона, но .
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