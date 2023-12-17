Кисида заявил о желании укрепить сотрудничество с АСЕАН

Япония выступает за укрепление сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида на открывшемся в Токио специальном саммите Япония - АСЕАН, передает агентство Kyodo " Япония хочет более тесно, чем когда-либо, сотрудничать с АСЕАН", - отметил глава японского правительства.