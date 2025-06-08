История кога верховный суд вступился за пьяного водителя грузовика, по чьей вине погибли люди

Эта история произошла в Чите в 1958 году и стала ЧП всесоюзного масштаба. В тот день, 5 марта, состоялся торжественный пленум и сессия областного совета в связи с награждением Читинской области орденом Ленина.
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