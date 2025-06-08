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История кога верховный суд вступился за пьяного водителя грузовика, по чьей вине погибли люди

История кога верховный суд вступился за пьяного водителя грузовика, по чьей вине погибли люди

Эта история произошла в Чите в 1958 году и стала ЧП всесоюзного масштаба. В тот день, 5 марта, состоялся торжественный пленум и сессия областного совета в связи с награждением Читинской области орденом Ленина.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Если пьяный водитель сбивает людей, то наказание должно быть значительно более жёстким, чем для трезвого!
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