В Минобороны Саудовской Аравии сообщили о перехвате БПЛА из Ирака

В Минобороны Саудовской Аравии сообщили о перехвате нескольких беспилотников из Ирака. «За последние несколько часов средства ПВО перехватили и уничтожили ряд запущенных из Ирака беспилотников, которые пытались атаковать нефтяные объекты в Восточной провинции и Эр-Рияде», — сообщает ведомство в соцсети X со ссылкой на официального представителя Турки аль-Малики.