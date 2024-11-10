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В Кремле объяснили ставку Путина на победу Харрис

В Кремле объяснили ставку Путина на победу Харрис

Российский лидер Владимир Путин «ставил на победу» кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис, потому что она и ее позиция были более предсказуемыми, чем ее оппонент-республиканец Дональд Трамп.

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