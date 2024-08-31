Суд арестовал директора Центра международного сотрудничества "Станкин"

t.me/Суды общей юрисдикции города Москвы Таганский районный суд отправил под домашний арест директора Центра международного сотрудничества "Станкин" Надежду Попову по делу об организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба судов юрисдикции города Москвы.
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