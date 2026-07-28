💥 В Ленинском районе обезвредили шесть боеприпасов времён Великой Отечественной войны Пиротехники уничтожили 3 авиабомбы, 2 миномётные мины и 1 артиллерийский снаряд на специальном полигоне.
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💥 В Ленинском районе обезвредили шесть боеприпасов времён Великой Отечественной войны Пиротехники уничтожили 3 авиабомбы, 2 миномётные мины и 1 артиллерийский снаряд на специальном полигоне.