Тайник с взрывчаткой случайно обнаружили в Воронежской области

Тайник в виде "закладки" обнаружен в ходе осмотра места происшествия по другому делу.фото: sssgeo / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)--> Сотрудники ФСБ случайно обнаружили тайник с гексогеном и детонаторами в Воронежской области, сообщает Telegram-канал Baza.