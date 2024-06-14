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Тайник с взрывчаткой случайно обнаружили в Воронежской области

Тайник с взрывчаткой случайно обнаружили в Воронежской области

Тайник в виде "закладки" обнаружен в ходе осмотра места происшествия по другому делу.фото: sssgeo / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)--> Сотрудники ФСБ случайно обнаружили тайник с гексогеном и детонаторами в Воронежской области, сообщает Telegram-канал Baza.

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