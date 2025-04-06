В США указали на профессионализм делегации из России в Эр-Рияде

Эксперты указали на ловкую тактику дипломатов, которая позволила им извлечь большую выгодуПредставители американской делегации по украинскому вопросу не идут ни в какое сравнение по уровню профессионализма с российскими чиновниками, которые прибыли на переговоры в Эр-Рияде в прошлом месяце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии