В США указали на профессионализм делегации из России в Эр-Рияде

Эксперты указали на ловкую тактику дипломатов, которая позволила им извлечь большую выгодуПредставители американской делегации по украинскому вопросу не идут ни в какое сравнение по уровню профессионализма с российскими чиновниками, которые прибыли на переговоры в Эр-Рияде в прошлом месяце.