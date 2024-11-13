Мишустин отстоял право России на добычу нефти и газа

Премьер-министр Михаил Мишустин защитил российскую нефть и газ от ограничений Запада. На саммите ООН по вопросам изменения климата в Баку (COP29) 13 ноября глава правительства заявил, что переход на зеленую энергетику не должен наносить ущерба странам.