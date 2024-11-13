Мишустин отстоял право России на добычу нефти и газа

Премьер-министр Михаил Мишустин защитил российскую нефть и газ от ограничений Запада. На саммите ООН по вопросам изменения климата в Баку (COP29) 13 ноября глава правительства заявил, что переход на зеленую энергетику не должен наносить ущерба странам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии