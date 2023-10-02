Нужна только мука, теплая вода и ложка дрожжей. Хлеб всегда получается с корочкой и пористы внутри

Считается, что дома печь хлеб сложно и для этого нужна как минимум специальная хлебопечка. На самом деле приготовить пористый внутри хлеб с ароматной и очень аппетитной хрустящей корочкой может даже начинающий кулинар, тесто здесь элементарное и поднимается просто на чашке теплой воды.