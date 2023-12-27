Четверть россиян избегают чтения политических новостей в праздничные дни

Около 95% россиян продолжают читать новости в новогодние праздники, причем половина из них делает это в том же объеме, что и обычно — такие данные были получены в ходе онлайн-опроса, проведенного агентством Win2Win Communications с помощью сервиса Яндекс.
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