На портале mos.ru представлен сервис «Московские имена», который, опираясь на архив ЗАГСов с 1926 года, предлагает более 600 имён для новорождённых.
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