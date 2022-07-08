Впервые с 2018 года в топ-3 драфта НХЛ не оказалось игроков из Канады. Райт ушел под 4-м номером («Сиэтл»)

Впервые с 2018 года в топ-3 драфта НХЛ не оказалось игроков из Канады. «Монреаль» выбрал под 1-м номером форварда Юрая Слафковски (Словакия), «Нью-Джерси» под 2-м – защитника Шимона Немеца (Словакия), «Аризона» под 3-м – форварда Логана Кули (США).