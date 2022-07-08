Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Впервые с 2018 года в топ-3 драфта НХЛ не оказалось игроков из Канады. Райт ушел под 4-м номером («Сиэтл»)

Впервые с 2018 года в топ-3 драфта НХЛ не оказалось игроков из Канады. «Монреаль» выбрал под 1-м номером форварда Юрая Слафковски (Словакия), «Нью-Джерси» под 2-м – защитника Шимона Немеца (Словакия), «Аризона» под 3-м – форварда Логана Кули (США).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх