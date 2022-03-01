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"Никак не избежать": эксперт рассказали, что именно будет дальше с рублем

"Никак не избежать": эксперт рассказали, что именно будет дальше с рублем

Сейчас курс доллара обновил исторический максимум, а евро поднимался почти до ₽100. На этом фоне некоторые эксперты решили рассказать, что дальше может случиться с рублем и как его ослабление повлияет на россиян, уточняется на сайте интернет-издания РБК.

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