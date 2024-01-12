Чем дальше страна, тем больше угрозы она несёт англосаксамАмериканцы и британцы ракетами атаковали около 60 объектов на территории Йемена.
Великобритания заявила, что нанесла удары по Йемену в порядке самообороны
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
РАСХЕРАЧИТ ИХ...И мир на века на планете бы наступил.
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12 час.
Александр Николаевич
КАТЕГОРИЧЕСКИ ТРЕБУЮ от Советского Правительства и КПСС - В Реальных ЦЕЛЯХ САМООБОРОНЫ ударить по всем странам , поставляющим оружие ХОХЛОБАНДЕРОНАЦИОФАШИСТАМ!!!
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8 час.
Александр Николаевич
Полагаю, что срочно нужно помочь новому главарю Аргентины "с БЕНЗОПИЛОЙ" освободить от Англоскунсов Мальвинские, Мальдинские и всякие прочие колониальные острова! Это позор 21 века- иметь колонии на другой части света!!!
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8 час.
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