15,09,24 Коренево - Бяхово - Внезапное - Гордеевка Активные боевые действия в районе Суджи. Атака ВС РФ южнее Коренево.
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15,09,24 Коренево - Бяхово - Внезапное - Гордеевка Активные боевые действия в районе Суджи. Атака ВС РФ южнее Коренево.
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