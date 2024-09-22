Новая статья: Обзор смартфона OPPO Reno 12 Pro: попытка выйти из тени OPPO давно прису...

Новая статья: Обзор смартфона OPPO Reno 12 Pro: попытка выйти из тениOPPO давно присутствует на российском рынке, причем с весьма интересными смартфонами, но занимает достаточно небольшую нишу, преимущественно в недорогом сегменте.
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