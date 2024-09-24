Российский генерал раскрыл детали о вооружении украинских войск

До фронта доходит лишь один процент вооружения из-за воровства в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Детали о вооружении и технологических возможностях украинских войск раскрыл командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в эфире «Соловьев Live».