В Мурманской области сотрудники полиции первыми оказались на месте пожара жилого дома и помогли жильцам эвакуироваться

11 февраля около одиннадцати часов вечера оперуполномоченные уголовного розыска отделения полиции по обслуживанию Ковдорского муниципального округа МО МВД России «Полярнозоринский» услышали крики о помощи и заметили огонь и клубы дыма, вырывающиеся из окон квартиры на четвертом этаже жилого дома, который находится напротив отделения полиции.