Дряблость, морщины и мешки под глазами: чем опасен сон меньше семи часов

Эксперты предупреждают: недосып сказывается не только на работоспособности, но и на нашем лице.Компания Simba, которая занимается технологиями сна, провела собственное исследование, чтобы точно понять – что происходит с недосыпающим человеком.
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