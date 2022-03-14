Закон и Порядок

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Минобороны показало штурмовик Су-25, выдержавший попадание «Стингера»

Минобороны показало штурмовик Су-25, выдержавший попадание «Стингера»

Западные страны насытили ВСУ переносными зенитными комплексами «Стингер», и они, безусловно, несут опасность для армейской авиации ВКС РФ – боевых вертолетов и штурмовиков, вынужденных работать на низких высотах.

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