ВСУ стали получать гаубицы М777 с цифровой системой наведения из Канады

Киевский режим раскритиковал сообщение российских властей об успешном применении в ходе спецоперации на Украине нового лазерного комплекса «Задира», уничтожающего, а не только «ослепляющего» беспилотники противника.
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