В Иванове потерпевшая лишилась сбережений при попытке купить три шубы по Интернету

В полицию областного центра поступило заявление от 30-леней жительницы г. Иваново. Она пояснила, что в социальной сети нашла объявление о продаже шуб из эко-меха и по переписке договорилась с продавцом о покупке трёх изделий.
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