Военкор Сладков о пропавшем Суровикине: "Знаем и молчим. Потому как стыдно"

ВА

Владимир Акулов

"Прицепились к Попову, убрали Суровикина, а бездари гробят наш народ"...Нам не известны причины , по которым к ним *прицепились * власти...Для нас эти генералы - хорошие... Но если власть по каким-то причинам им не доверяет - значит , есть СЕРЬЕЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ не доверять...