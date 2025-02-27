Царьград © MOD Russia/Globallookpress Военный корреспондент Александр Сладков вслед за другими коллегами высказался о деле генерала Ивана Попова, которого уже в пятницу попытаются вновь отправить в СИЗО.
Военкор Сладков о пропавшем Суровикине: "Знаем и молчим. Потому как стыдно"
Комментарии
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Юрий Вахрушев
Действительно противно, стыдно и позорно за Российское русофобное действо Российских правоохранителей.
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
"Прицепились к Попову, убрали Суровикина, а бездари гробят наш народ"...Нам не известны причины , по которым к ним *прицепились * власти...Для нас эти генералы - хорошие... Но если власть по каким-то причинам им не доверяет - значит , есть СЕРЬЕЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ не доверять...
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1 час.
Владимир Алтайцев
Сдохни, мразь бандеровская. нацик-соболев, уже под другим именем гадишь здесь, подонок мерзкий?
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23 мин.
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