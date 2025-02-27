Медвежий угол
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Медвежий угол

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Военкор Сладков о пропавшем Суровикине: "Знаем и молчим. Потому как стыдно"

Военкор Сладков о пропавшем Суровикине: "Знаем и молчим. Потому как стыдно"

Царьград © MOD Russia/Globallookpress Военный корреспондент Александр Сладков вслед за другими коллегами высказался о деле генерала Ивана Попова, которого уже в пятницу попытаются вновь отправить в СИЗО.

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Комментарии
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Юрий Вахрушев
Действительно противно, стыдно и позорно за Российское русофобное действо Российских правоохранителей.
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
&quot;Прицепились к Попову, убрали Суровикина, а бездари гробят наш народ&quot;...Нам  не  известны  причины  ,  по  которым  к  ним  *прицепились  *  власти...Для  нас  эти  генералы  -  хорошие... Но  если  власть  по  каким-то  причинам  им  не  доверяет -  значит  ,  есть    СЕРЬЕЗНЫЕ  ОСНОВАНИЯ    не  доверять...
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1 час.
Владимир Алтайцев
Сдохни, мразь бандеровская. нацик-соболев, уже под  другим именем гадишь  здесь, подонок  мерзкий?
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23 мин.
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