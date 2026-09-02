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Глава Минтранса ответил на угрозу Зеленского «закрыть небо» над Россией

Глава Минтранса ответил на угрозу Зеленского «закрыть небо» над Россией

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что российские авиационные службы готовы к угрозе со стороны украинских беспилотников и не допустят значительных перебоев в работе гражданской авиации.

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