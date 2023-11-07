Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана

Собянина рассказал, каким будет новый кампус Бауманского университета На своем персональном сайте в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве современного кампуса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана, которое планируется завершить в 2024 году.