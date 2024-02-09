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RT поговорил со знакомыми нового главкома ВСУ Сырского в России

RT поговорил со знакомыми нового главкома ВСУ Сырского в России

RT поговорил со знакомыми нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского в России: его матери предлагали отречься от сына, а некоторые люди, выросшие с ним, считают его предателем.

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