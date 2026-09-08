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Царьград

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Эксперты предупредили об опасностях размораживания мяса в тепле

Эксперты предупредили об опасностях размораживания мяса в тепле

Размораживание мяса требует соблюдения важных правил: нельзя использовать горячую воду или духовой шкаф, а также оставлять продукт при комнатной температуре более 3-4 часов.

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