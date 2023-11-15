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Военное обозрение

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Беспилотники на востоке Сирии атаковали базу США, которая обеспечивала трафик контрабандной нефти

Беспилотники на востоке Сирии атаковали базу США, которая обеспечивала трафик контрабандной нефти

Проведена очередная атака на очередную базу США на Ближнем Востоке. На этот раз под ударом оказалась военная база американцев «Грин Виллэдж» в восточной части Сирии.

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