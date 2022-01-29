88-летняя Татьяна Доронина тоже попала в пансионат для пожилых с ухудшением состояния

Татьяна Доронина. Фото irma-stream.ru Лидия ГубинаТатьяне Дорониной, Народной артистке СССР, в сентябре прошлого года исполнилось 88 лет.
Популярные статьи
- До Америки далеко: внук Пугачёвой от души обматерил россиян и обвинил их в бескультурье
- Что нужно делать в канун и первый день китайского нового года (31.01-01.02), а что нельзя, чтобы привлечь удачу и достаток
- “Сделать страну процветающей, сильной и обязательно консервативной” – Констанин Богомолов хочет стать президентом
Свежие комментарии