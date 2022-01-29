TVcenter.ru

292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий
    Урод конченный.До Америки далеко...
  • Вадим Кириллов
    Руские отличаются от западных другим подходом например когда я подаю на улице бедному по сути я не ему подаю я себе п...До Америки далеко...
  • Светлана Зубкова Зубкова
    Маразм и паника страшнее всегоВысокая заразител...

88-летняя Татьяна Доронина тоже попала в пансионат для пожилых с ухудшением состояния

88-летняя Татьяна Доронина тоже попала в пансионат для пожилых с ухудшением состояния

Татьяна Доронина. Фото irma-stream.ru Лидия ГубинаТатьяне Дорониной, Народной артистке СССР, в сентябре прошлого года исполнилось 88 лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх