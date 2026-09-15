Экстракт сибирской полыни показал активность против вирусов гриппа

Разработку учёные испытали против вирусов гриппа A/H3N2 и A/H5N1 и сравнили с осельтамивиром.Разработку учёные испытали против вирусов гриппа A/H3N2 и A/H5N1 и сравнили с осельтамивиром.
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