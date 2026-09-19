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Газета.ру

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В Самаре произошло массовое ДТП с восемью машинами, пострадали шестеро

В Самаре произошло массовое ДТП с восемью машинами, пострадали шестеро

В массовой аварии в Самаре с 8 автомобилями пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал «112».«На 18-м километре Московского шоссе столкнулись шесть легковушек, грузовик Howo и пассажирский автобус.

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