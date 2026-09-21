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BYD привезла в Европу электрогрузовик ETT 44 с зарядкой 20-80% за 20 минут

BYD привезла в Европу электрогрузовик ETT 44 с зарядкой 20-80% за 20 минут

BYD, китайский производитель электромобилей, представил на выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере флагманский электрический тягач ETT 44.

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