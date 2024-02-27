В Российский Союза ветеранов обратилась жительница Севастополя Ковалева Ольга, председатель и организатор Общества "Братство и память".
Блажей Кравчик - патриот России из Польши
Комментарии
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АС
Анна Сепп
В каждой национальности есть люди и нЕлюди, одни с совестью и честью, другие — с клыками! Спасибо, дорогой Блажей, от петербуржцев! Храни Вас Господь на Вашем праведном пути!
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22 час.
Виталий Кирпиченко
Мир не без дгобрых людей. Когда-то будет время, когда люди будут удивляться войнам, преследованиям, насилию, безнравственности. Т.Е. всему тому, что процветает сейчас.
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21 час.
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