Театр абсурда
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Театр абсурда

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Блажей Кравчик - патриот России из Польши

Блажей Кравчик - патриот России из Польши

В Российский Союза ветеранов обратилась жительница Севастополя Ковалева Ольга, председатель и организатор Общества "Братство и память".

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Комментарии
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АС
Анна Сепп
В каждой национальности есть люди и нЕлюди,  одни с совестью и честью,  другие — с клыками! Спасибо,  дорогой Блажей, от петербуржцев!  Храни Вас Господь на Вашем праведном пути!
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22 час.
Виталий Кирпиченко
Мир не без дгобрых людей. Когда-то будет время, когда люди будут удивляться войнам, преследованиям, насилию, безнравственности. Т.Е. всему тому, что процветает сейчас.
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21 час.

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