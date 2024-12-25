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Украина на двоих: чего ждать от встречи Трампа и Путина

Украина на двоих: чего ждать от встречи Трампа и Путина

Накануне государственные российские СМИ распространили новость со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова: Россия получила несколько предложений от разных стран, готовых организовать площадку для переговоров Путина и Трампа.

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