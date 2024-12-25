Украина на двоих: чего ждать от встречи Трампа и Путина

Накануне государственные российские СМИ распространили новость со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова: Россия получила несколько предложений от разных стран, готовых организовать площадку для переговоров Путина и Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии