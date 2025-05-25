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Носач: обезьяна с гигантским носом

Носач: обезьяна с гигантским носом

Как выглядит  Где обитает  Чем питается  Образ жизни  Сколько носачей осталось Интересные факты Как выглядит Фото: Milan Zygmunt/Shutterstock/FOTODOM У носача длинная шерсть ярко-оранжевого, красновато-коричневого, желтовато-коричневого или кирпично-красного цвета.

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