В Госдуме предложили выдавать молодым родителям набор необходимого для новорожденных

С инициативой выступила партия «Справедливая Россия – За правду» Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил обращение министру труда РФ Антону Котякову с предложением предоставить молодым родителям набор предметов первой необходимости для ухода за новорожденным, документ оказался в распоряжении РИА Новости.
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