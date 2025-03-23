В Госдуме предложили выдавать молодым родителям набор необходимого для новорожденных

С инициативой выступила партия «Справедливая Россия – За правду» Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил обращение министру труда РФ Антону Котякову с предложением предоставить молодым родителям набор предметов первой необходимости для ухода за новорожденным, документ оказался в распоряжении РИА Новости.