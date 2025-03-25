Корпорация МСП заинтересовалась юаневыми облигациями малого и среднего бизнеса

Дочерняя структура корпорации МСП – «МСП банк» – в середине марта выступила якорным инвестором первого на Московской бирже выпуска юаневых облигаций, размещенного компанией из сектора малого и среднего бизнеса (МСБ), следует из данных сервиса раскрытия информации.
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